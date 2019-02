Sport

Nygård matchhjälte mot jumbon

Färjestad är omutligt just nu. Men de pressades länge av jumbon Timrå. Segersviten förlängdes till slut efter seger med 1–0 efter förlängning. Målskytt: Joakim Nygård. – Det var ett ganska lätt mål men desto skönare, säger Färjestads skyttekung till C More.