OV-tränarens hyllning: "Det visar att han kommer bli en stor spelare"

OV-tränaren Ulf Sivertsson lovordar talangen Oskar Joelsson efter segern i seriefinalen mot Varberg.

Allsvenskan

Varberg–OV Helsingborg 26–27 (12–11)

OV-coachen Ulf Sivertsson kommer ut i korridoren och segerrusiga spelare passerar på väg till omklädningsrummet. Hans manskap vände på steken i seriefinalen mot Varberg – stor hjälte blev Oskar Joelsson som först kvitterade och sedan avgjorde till 27–26 med en ynka sekund kvar.

– Helt fantastiskt. Vi var förberedda på deras försvar, men kanske inte på att det skulle vara så jäkla offensivt. Vi hade det tufft hela matchen där, men när vi började köra sju mot sex såg vi att de struntade i Oskar Hansson. Då ville vi ha in en skytt där och satte in Oskar Joelsson – han gick verkligen in och vågade, säger Ulf Sivertsson.

Vad säger det att han tar de avgörande skotten när så mycket står på spel?

– Att han har kommit långt. Det är tredje året han är med i truppen och han visar att han kommer bli en stor spelare i framtiden.

Om matchen säger Ulf Sivertsson:

– Vi kämpade i uppförsbacke i stort sett hela matchen. När vi hade oavgjort chansade vi med sju mot sex, eftersom vi behövde vinna för att gå förbi Varberg. Det var gott att vi vågade göra det.