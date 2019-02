Svenne Hedlund till Helsingborg: ”Det är fortfarande lika roligt att möta publiken”

Om en vecka fyller den gamle Hep Stars-idolen Svenne Hedlund 74 år. Men han har ingen tanke på att sluta turnera. Den 2 mars kommer han till Helsingborg med showen ”Hits of the 60's” tillsammans med Claes ”Clabbe” af Geijerstam, Janne Önnerud och Shanes-sångaren Lennart Grahn.

– Ja, för 55 år sedan krigade vi om listplatserna. Nu turnerar vi ihop, säger Svenne Hedlund.

Fast ”krigandet” var förstås aldrig nåt allvarligt, poängterar han.

– Nej, vi var konkurrenter. Men vi träffade ju varandra och umgicks när vi inte var ute på turné. Det var alltid bra stämning, säger Svenne Hedlund.

Själv var han stor tonårsidol på 60-talet då Hep Stars radade upp hits som ”Cadillac”, ”Farmer John”, ”Sunny girl” och ”Wedding”.

– Vi hade så många hits att jag inte får plats med alla i showen. Haha, jag skojar förstås...

Förutom Svenne Hedlund och Hep Stars består turnépaketet ”Hits of the 60's” – som spelar i Helsingborgs konserthus lördagen 2 mars – även av frontmannen Lennart Grahn från The Shanes. En grupp som hade hits med "Chris craft no 9”, ”Cara mia why” och flera andra.

Dessutom medverkar Ola & The Janglers gamla gitarrist och kompositör Claes "Clabbe" af Geijerstam och Janne Önnerud som startade sin karriär som trummis och sångare i popgruppen The Hounds, som hade hits med låtar som ”The lion sleeps tonight” och ”Sealed with a kiss”.

– Det är lustigt. Vi har växt upp med vår publik. Vi spelade för ungar i 13–14-årsåldern och själva var vi runt 20. I dag är vår publik i pensionsåldern och själva är vi 70 och äldre. Själv fyller jag 74 i veckan, säger Svenne Hedlund.

Hep Stars bildades 1963 och på den tiden såg Svenne Hedlund inte så långt framåt.

– Vi kämpade på och försökte slå igenom. Jag hade förstås aldrig en tanke på att jag fortfarande skulle hålla på med musik i den här åldern.

Hur är det att gå upp på scenen idag?

– Det är fortfarande lika roligt att möta publiken. Det har det alltid varit. Resorna tar lite mer på krafterna i dag än när man var ung. Men vi brukar inte resa så långt numera. Helsingborg ligger ju bara ungefär 20 mil från där jag bor (Sävsjö).

Vilka låtar kräver publiken alltid att få höra?

– ”Cadillac” är ju givet. Men den som folk nog tycker allra bäst om och sjunger med i är ”I natt jag drömde”. Det är en engelsk låt från början som Cornelis Vreeswijk översatte på ett genialt sätt. Det är en tidlös låt med fin melodi och bra text, säger Svenne Hedlund.

I början av det här året visade SVT en ny dokumentär om Svenne Hedlund med titeln året visade SVT en ny dokumentär om Svenne Hedlund med titeln ”Svenne Hedlund – en man och hans Cadillac” (finns på SVT Play) och den visade med all önskvärd tydlighet att han inte är bortglömd.

– Oj, vad jag fick sms och telefonsamtal efteråt. Det var kul. Jag tyckte dom gjorde ett riktigt bra jobb med dokumentären.