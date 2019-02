Fredricsons hästar isoleras efter virussmitta: ”Jätteobehagligt”

Guldhästen All In och två andra topphästar i Peder Fredricsons stall är just nu isolerade efter helgens tävling i Norge där en häst på misstänks ha burit på ett smittsamt virus.

Flera hästar i Sverige har dött av smittan, och nu tar Grevlundagården till åtgärder för att skydda stjärnorna i stallet.

– Det är jätteobehagligt verkligen, säger Jenny Talinsson som är stallchef på Grevlundagården där Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricson bor och driver sitt tävlingsstall.

Helgens tävlingar i Norge blev succé för Peder Fredricson där han tog en GP-seger med All In och även två felfria ritter med Catch Me Not och Zacramento. Men på tävlingsplatsen upptäcktes ett misstänkt fall av Equint Herpesvirus på en häst. Viruset har under de senaste veckorna skakat Ridsportssverige och på ridskolan Skånsta Ryttare har 42 av stallets 63 hästar insjuknat, och fyra hästar har man tvingats avliva. I samråd med Grevlundagårdens personal, hästägare och veterinär togs därför beslutet att isolera topptrion som var iväg under helgen. All In, Catch Me Not S och Zacramento står därför uppstallade på en annan gård för tillfället.

– Det är en säkerhetsåtgärd så att vi kan hålla dem under uppsikt, säger Jenny Talinsson.

I det stallet jobbar just nu bara en person och den personen inte får vistas i stallet på Grevlundagården, allt för att undvika eventuell smittorisk. Trots virusspridningen behåller Jenny Talinsson lugnet. Efter att i flera år ha haft ansvar över dyrgriparna i stallet är hon van vid att alltid vara försiktig och tänka på säkerheten:

– Vi är alltid övernoga, med allt. Jag har varit i kontakt med vår veterinär och distriktsveterinär och det är skönt att även de är lugna. Det vi kan göra nu är att hålla uppsikt, och våra hästar ska heller inte ha stått i närheten av den hästen som misstänks vara sjuk. Det är obehagligt, men vi gör vad vi kan och tar en dag i taget nu.

All In, Catch Me Not S och Zacramento kommer att få stå på granngården i minst tio dagar. Visar de inga symptom så får de komma hem till Grevlundagården igen.