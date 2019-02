Sport

Se när Göteborgsderbyt avbröts efter raketkaoset

Cupderbyt mellan IFK Göteborg och Gais bröts i början av andra halvlek.

Orsaken: Pyroteknik.

– Det är tråkigt att sådant här händer för svensk fotboll, det är under all kritik, säger Gaistränaren Bosko Orovic till C More.

Andra halvlek i Svenska cup-mötet mellan IFK Göteborg och Gais hann knappt börja innan domaren Glenn Nyberg stoppade spelet. Domaren beordrade in spelarna i omklädningsrummet – och nästan en timme senare kom beskedet att matchen bryts.