Marie Pettersson läser ”Fyrahundrafyrtio år” och pendlar mellan lust och leda.

Lina Ekdahl Fyrahundrafyrtio år. Wahlström & Widstrand.

I Lina Ekdahls dikter står småpratet ofta i centrum, men i en förvriden, oroande form. Som här i dikten ”Avstånd” från nya och sjunde samlingen ”Fyrahundrafyrtio år”: ”

vad är det för material tröjan vad är det för material är det t-shirt

är det viskos

tyget materialet

är det ull är det denim är det du är det larv

Redan i första raden skevar blicken: t-shirt, är det verkligen ett material? Undan för undan förfrämligas sedan det till synes vardagliga i samtalet: ”är det kött dött rött kött vitt kött / är det polyester är det mjukt”. I en diskussion om tröjor har ett oroväckande element, dött kött, förts in, och vardagen har blivit svårgripbar och hotfull.

Dikten är typisk för Ekdahls sätt att jobba som poet. För att komma åt något i vardagen brukas upprepningar och vändningar, klimax och antiklimax. Ansatser mynnar ut i intet, som i dikten ”Brottet”, där diktjaget vill anmäla ett brott men istället snor in sig i ett resonemang om en stämpel. En maktstruktur avslöjas i den osäkra pratigheten i dikten ”Promenad”, där jaget bara vill gå på just en promenad, men blottar all sin underlägsenhet genom sättet hon säger det på.

Ekdahls språk tycks ständigt arbeta på dessa två nivåer, en vardaglig och en underliggande som snarast fungerar som en undersökning av den förstas potential. Vad menar vi egentligen när vi säger det vi säger? Kan språket ens beskriva verkligheten? Är en stol någonsin bara en stol? Samlingens dikter öppnar när de är som bäst för sådana tankar kring språkets representativa förmåga – inte minst de intill varandra liggande ”Grillad fisk” och ”Bord” synliggör maktförhållanden i de vardagligaste av scener:

Hon har grillat en fisk

är hon tillräckligt tydlig

när hon säger

att fisken är klar

Som det heter i just ”Grillad fisk”. Men många av dikterna får inte fram detta tvetydiga djup, utan fastnar själva i den vardagliga tråkighet de gett sig på att gestalta. Det gör ”Fyrahundrafyrtio år” till en ojämn diktsamling, och läsningen pendlar mellan lust och leda. En träffsäker återgivning av vardagslivet i och för sig.