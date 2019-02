Nytt arbetssätt ska hjälpa förlossningsrädda

Fakta

Hittills har 35 kvinnor fött sedan de skrivits in i projektet. 33 av dem har fött med "sin" barnmorska närvarande under förlossningen. Just nu finns 120 kvinnor inskrivna i projektet.

Planen när verksamheten utökas är att kunna ha 120 inskrivna per barnmorskelag och år, vilket alltså för fyra olika grupper av barnmorskor handlar om 480 kvinnor per år.

Källa: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge