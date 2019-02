Oscar till Ludwig Göransson

Svenske Ludwig Göransson vann en Oscar. Han fick priset för filmmusiken till "Black panther". Även "Roma" och publikfavoriten "Bohemian Rhapsody" fick flera statyetter. Däremot blev det ingen Oscar för svenske Göran Lundström.

"We will rock you", "We are the champions". Queens gamla rocklåtar var inte bara publikfriande, när Queen förstärkta med Adam Lambert satte i gång årets Oscarsgala kunde stjärnorna antagligen även känna igen sig när de klappade i takt och sjöng med i texterna.