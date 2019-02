"Green book" – verkligen? Peter Farrellys film känns som ett märkligt val, särskilt detta år då startfältet innehöll fantastiska verk som "Roma", "The favourite" och "BlacKkKlansman".

I filmen, som fortfarande går på svenska biografer, spelar Viggo Mortensen en hårdför chaufför åt pianovirtuosen Donald ”Don” Shirley (1927–2013) på hans konsertturné 1962 för en helvit publik i det segregerade Södern. Det är en feelgoodfilm med ett budskap, av den typ som bara kanske amerikaner helt kan omfamna. Så här skrev Michael Tapper i sin recension: "en omsorgsfullt snitslad bana av måbramysleenden varvad med några lika övertydligt signalerade mådåligtrysningar. Ingenting överraskar, ingenting komplicerar, allra minst den hjärtevärmande finalen på en julfest där antirasism är julklappen till alla."

Generellt har "Green book" fått ett ljummet mottagande i Sverige.

Sverige hade i år två vinstchanser, och Ludwig Göransson tog hem en Oscar för bästa originalmusik till "Black Panther". Linköpingssonen fick ett genombrott som filmkompositör när han 2013 gjorde musiken till Ryan Cooglers "Last stop Fruitvale station", som också har regisserat "Black Panther – de har följts åt sedan universitetstiden i Kalifornien.

Däremot blev det ingen Oscar för svensken Göran Lundström för bästa smink/makeup för "Gräns". Och ingen till Glenn Close, som var nominerad till Bästa kvinnliga skådespelare för sin insats i Björn Runges "The wife" (istället vann Olivia Colman välförtjänt för "The favourite", och höll kvällens roligaste tacktal).

Det var en ovanligt internationell Oscarsgala i år, då Alfonso Cuaróns mexikanska "Roma" var favorittippad med 10 nomineringar, och kammade hem tre statyetter (Bästa regi, Bästa icke engelskspråkiga film och Bästa foto). Lägg därtill att polska "Cold war" var med i regikategorin (Pawel Pawlikowski), annars vanligtvis vikt för engelskspråkiga filmer. Flera gånger pratades det om "öppna gränser" och "inga murar", med adress Vita huset – även om T-ordet aldrig nämndes vad jag kunde uppfatta (presidenten twittrade inte heller något om galan).

Det kan vara en effekt av att Oscarsakademin de senaste åren valt in tusentals nya medlemmar, många av dem utlänningar och många av dem från etniska minoriteter – även om Akademin, bestående av närmare 8000 medlemmar fortfarande är övervägande vit och manlig.

– Jag växte upp med utländska filmer och lärde mig så mycket av dem, filmer som... "Citizen Kane", "Hajen" och "Gudfadern", sa Alfonso Cuarón under ett av sina tacktal på galan, ett skämt med allvarlig klangbotten. Han slog även ett slag för för kvinnligt hushållsarbete – "Roma" skildrar hembiträdet som han växte upp med i sin familj i Mexico City på 70-talet.

Kanske sågs svartvita "Roma" som lite för långsam och svår för att vinna Bästa film, och kanske låg det den i fatet att Netflix har producerat. I vilket fall: "Roma" borde ha vunnit – en av få filmer detta årtionden som förtjänar att kallas för en klassiker.

Det pratades ovanligt mycket spanska från scenen. Och riktigt plakatpolitiskt blev det när Spike Lee tog emot sin första Oscars någonsin, för Bästa manus efter förlaga ("BlacKkKlansman") – och berättade om sin släkts slavhistoria och uppmanade alla att rösta på kärlek istället för hat i presidentvalet år 2020.

Tv-sändningen, då? Oscarsgalan ville i år tänka om och tänka nytt, för att vända den nedåtgående trenden vad gäller tittarsiffror, inte minst bland yngre. Kortare gala. Färre tv-sända priser. En flirt med en bredare publik genom en ny kategori, Popular film award.

Men alla dessa nymodigheter har väckt ilska bland akademin och i slutändan blev det i mångt och mycket samma gamla vanliga gala. Något mer slimmad i alla fall, allt klockade in på tre timmar och en kvart. Trevligt för oss på denna sidan av Atlanten, men när allt packades så hårt försvann också utrymme för skämt och roliga utvikningar i tacktalen (de borde istället förbjuda folk att rabbla tusen namn i talen).

För första gången sedan 1989 fanns det ingen konferencier, på grund av att ståuppkomikern Kevin Hart fick kicken för några veckor sedan då det uppdagades att han hade gjort homofoba utfall på Twitter.

Det betydde att det saknades en öppningsmonolog, det inslag som annars brukar vara den stora, ibland enda, behållningen; det som ger galan stadga och själ. Nu kändes det att ingen styrde skutan, istället blev det en strid ström av gäster, bland annat överraskningar som "Wayne's World"-duon Mike Myers & Dana Carvey, och tennisstjärnan Serena Williams.

Queen, förstärkta av sångaren Adam Lambert, inledde istället galan med ett par låtar – "We will rock you" och "We are the champions". Den yngre publiken lär ha stängt av redan här. Men det var i alla fall inte lika katastrofalt som det ökända öppningsnumret just 1989 då Rob Lowe och Snövit sjöng duett , med dansande möbler som uppbackning.