Nöje

In Flames-sångaren: Aldrig snack om att sluta

I snart 30 år har Göteborgsbandet In Flames levererat melodisk dödsmetall – och medlemmarna har inga planer på att sluta än. Nu släpper bandet sitt 14:e album, "I, the mask". – Det blir ingen överraskning för folk som känner till hur In Flames är i dag, säger sångaren Anders Fridén.

De räknas som pionjärer inom melodisk dödsmetall och har turnerat jorden runt flera gången. Nu är In Flames tillbaka med album nummer 14. Mycket har hänt sedan starten 1990. I dag finns inga originalmedlemmar kvar, även om Anders Fridén och Björn Gelotte klev på tåget rätt snart efter att bandet bildades. Även musikaliskt finns det skillnader.