Mark Hollis från Talk Talk är död

Hans band förebådade postrocken och överbryggade pop och kammarmusik.

Mark Hollis, den visionära ledaren för popbandet Talk Talk, har dött. Han blev 64 år.

Musikern har hållit sig undan offentligheten i tjugo år, i princip ända sedan han 1998 helt utan förvarning gav ut sitt enda soloalbum och han gästspelade på en skiva av bandet Unkle. Tämligen omgående bad han om att få sitt namn struket ur listan över medverkande, eftersom han skydde uppmärksamheten.

Mark Hollis hade ett komplicerat förhållande till både offentligheten och popmusiken. Den bästa musiken skapade han när han höll distans till båda. Detta har gjort honom till en kultfigur. Mellan 1988 och 1998 skapade han tre mästerverk, älskade av en hängiven och initierad skara men hans ovilja att delta i pr-arbetet gör att den bredare publik som minns 1980-talet minns honom för de ganska lättviktiga popsinglar som från gjorde Talk Talk till ett namn.

Talk Talk lanserades 1982 som ett bildskönt affischband i Duran Durans anda. Musiken var syntpop av den typ som kallades ”new romantics”, där Morris emellanåt avslöjade en vurm för Bryan Ferry. Hitlåtarna hette ”Today”, ”It's my life” och ””Life's what you make it”; den sista kom från 1986 och tredje albumet.

Sedan blev det intressant på riktigt. "Spirit of Eden" lät som inget annat 1988: trekvarts timme musik, uppdelat i sex spår som gled in i varandra. Popen finns kvar i en del melodier och i återkommande avsnitt med stadig puls, men lika viktiga är inslagen av jazz, ambient och kammarmusik. Dynamiken är själva antitesen till pop: vissa partier står musiken närmast stilla, och när ett nytt instrument introduceras och musiker återfår styrfart kan både tempot och rytmen vara ett helt annat. Vid tiden för skivsläppet namndroppade bandet Satie, Debussy och Bartók. Kanske nämnde de också Soft Machine, det jazzinfluerade och mycket engelska progbandet – det vore på sin plats.

Talk Talk fortsatte på samma spår på albumet "Laughing stock", från 1991, som blev deras sista. Deras sätt att hämta tankegods och klanger, rytmer och attityder från andra genrer påverkade nästa generation banbrytare – Radiohead, inte minst – och lade grunden för postrocken, där improvisationsmusiker gav sig hän i ambient jazz-kraut-rock och skapade en ny plattform utifrån Mark Hollis idéer.