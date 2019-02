May ger sin bild av brexitläget

Än en gång ska Storbritanniens premiärminister Theresa May ge sin syn på brexit inför det brittiska underhuset. Enligt flera medier kan hon komma att öppna för en försening av EU-utträdet, genom att fastslå att landet inte kan lämna unionen utan ett avtal.

Efter helgens utflykt till Egypten och EU-ledarnas toppmöte med Arabförbundet är premiärminister May i dag tillbaka igen i det brittiska underhuset.

Men först ska hon ha ett regeringsmöte, och där gå EU-vänliga ministrar till mötes genom att öppna upp för att ett avtalslöst utträde i mars ska uteslutas, rapporterar bland andra The Sun och Bloomberg . Inget avtal, ingen brexit, alltså – vilket skulle kunna skjuta upp utträdet, vilket i gengäld kan få anti-EU-falangen att gå i taket.

Medierapporterna är dock noga med att poängtera att inga beslut verkar vara fattade.

I morgon ska sedan underhuset få debattera och rösta om läget just nu. Det handlar dock inte om något färdigt utträdesavtal eller bindande krav på regeringen. Nästa "avgörande omröstning" har May planerat in till senast den 12 mars.

Vad underhuset väljer att stödja eller inte stödja kan ändå få stor betydelse, inte minst när det gäller Theresa Mays möjligheter att senare få stöd för ett avtal av tillräckligt många.

May är fortsatt optimist om att få till de "alternativa arrangemang" till avtalets omdiskuterade nödlösning om Nordirland som parlamentet tidigare har bett om. Däremot är det mer osäkert om EU kommer att säga ja till någon form av ny skrivning eller garanti kring nödlösningen innan man vet att May har stöd på hemmaplan.

På sin presskonferens efter toppmötet i Egypten i går uteslöt May inte att hon kan komma att lägga fram något till parlamentet som ännu inte godkänts av EU.

– Procedurmässigt sett är det möjligt att göra på båda sätten, sade May i går enligt tidningen The Guardian.

Både EU och Storbritannien har dessutom lovat att hinna klart till kommande toppmöte i Bryssel den 21–22 mars.

– De var överens om behovet av att avsluta arbetet i tid till toppmötet, sade en av kommissionens talespersoner efter ett möte mellan May och kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i Egypten i går.