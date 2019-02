Nöje

Unika Hasselbladfoton visar blickens makt

Utställningen "Here's looking at you" sätter blicken i centrum. Filmfotografen Hoyte van Hoytema har valt 199 fotografier ur Hasselbladsstiftelsens unika samling. Med dem undersöker han den intima relationen mellan betraktaren och de avbildade människorna.

En hel samling av ikoniska fotografier täcker en vägg på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. Alla har olika teman och är tagna av olika fotografer. Men de har en gemensam nämnare: de föreställer människor som ser rakt in i kameran, med öppen blick. Ramarna är hängda så att samtliga ögonpar sitter på en genomsnittlig ögonhöjd: 152,4 centimeter.