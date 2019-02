Ekonomi

Wall Street föll efter blandade besked

New York-börserna svängde mellan rött och grönt under tisdagen, och avslutade dagen på svagt minus. Ekonomiska rapporter under dagen gav blandade besked om den amerikanska ekonomin.

Konsumentförtroendet ökade mer än förväntat i februari medan bostadsbyggandet i december föll till den lägsta nivån på över två år.