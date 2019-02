Miljoninvesteringar väntar för skolor och förskolor

Politikerna i utbildningsnämnden har fattat beslut om hur framtidens grundskola och förskola ska se ut. En närmare utredning väntar om Strandängsskolans framtid.

Som tidningen tidigare skrivit föreslår en ny utredning att Strandängsskolan delas och att delar av den flyttas till en skola som ska byggas i Hemmeslöv. Något som bland annat skolans föräldraråd kritiserat.

Frågan som behandlats handlar om en likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun.

När ärendet togs i utbildningsnämnden valde Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna att gå på förvaltningens förslag. Ett förslag där det framgår att en utredning visat att lokalerna för F-6 på Strandängsskolan inte ska vara ändamålsenliga för dagens skolverksamhet. Det framgår även att man anser att skolan i dess nuvarande form behöver delas och omlokaliseras för att klara framtida behov. Hur delningen görs behöver utredas.

– När det gäller Strandängsskolan behöver man köra det ett varv till. Där är ett för klent beslutsunderlag. Den delen jobbar vi med under 2019, säger Thomas Nerd (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Han kommer att träffa skolpersonal och föräldraförening under mars månad.

– Det är den största frågan när det gäller skolan under hela mandatperioden. Vi pratar om ett beslut som får konsekvenser 20-30-40 år fram i tiden. Det måste bli rätt. Det finns bra argument för olika ståndpunkter, säger Thomas Nerd.

I beslutet ingår att en delning behöver utredas närmare tillsammans med vilka årskurser som kan flyttas till den nya skolan i Hemmeslöv och vilka som blir kvar. En utredning som ska ta med faktorer som befolkningsutveckling, närhet till bibliotek, fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, planförhållanden med mera.

Bjärepartiet ville i utbildningsnämnden se en återremiss men fick tillsammans med Centerpartiet inte majoritet för det.

BP ville att ärendet skulle kompletteras med bland annat tidigare protokollsutdrag, kostnadsunderlag, befolkningsprognos samt en konsekvensbeskrivning bland annat när det kommer till att flytta elever från centrala Båstad till Hemmeslöv.

C ville ha igenom en rad ändringar som röstades ner. I deras förslag finns bland annat en ny skola i Grevie med och att Sandlyckeskolan i Torekov behålls. När det kommer till Strandängsskolans framtid tar C inte ställning till att hela klasser föreslås flyttas till Hemmeslöv. Förslaget är att F-9 finns kvar på Strandängsskolan. Enligt C blir det efter att skolan kommer igång i Hemmeslöv, med justerade upptagningsområden, kanske plats för eleverna på skolan. Partiet vill se en ny F-6 skola i Hemmeslöv snarast.

I förslaget som politikerna röstade igenom ingår bland annat förslag på en nybyggnation av en förskola med fyra avdelningar och möjlighet att bygga ut till sex avdelningar på Klockarebyns förskola i Västra Karup. Lokalerna beskrivs som slitna och kök och personalutrymmen är underdimensionerade. En ny skola byggs i Västra Karup som beräknas vara klar för inflyttning 2021.

Om- och tillbyggnationen av Förslövs skola beräknas vara klar för inflyttning senast hösten 2021.

När det gäller Backabyns förskola i Grevie konstateras att en större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller tillgänglighetskraven kommer att behövas framöver. Fastigheten är i dag i två våningar och saknar hiss. Etablering av en eventuell ny skola i Grevie bedöms kunna göras först när befolkningen ökat i samhället.

För Fiskebyns förskola i Torekov har beslut fattats om att den ska renoveras och byggas ut till fyra avdelningar. När det kommer till Sandlyckeskolan i Torekov läggs skolan ner 2021 och elever och personal flyttas till Västra Karups skola. Något som meddelats i samband med senaste budgetbeslutet.

För förskolorna i Båstad konstateras renoveringsbehov på Äppelbyns förskola. Där finns en avdelning i en villa från 1964 som är ombyggd till förskola. Det ska även vara återkommande doftproblem på Äppelbyns förskola. I utredningen konstateras att förskolorna i Båstad trots renovering kan upplevas som slitna och ofunktionella. I planen finns en om- och tillbyggnad av förskolor i Båstad med. Det handlar om totalt tio avdelningar och beräknas vara klart år 2023.

Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut i frågan.