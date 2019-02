USA:s tillväxt bättre än väntat

USA:s ekonomi bromsade in mindre än väntat under fjärde kvartalet i fjol. BNP-tillväxten under perioden landade på 2,6 procent jämfört med samma period 2017, enligt landets handelsdepartement.

Inbromsningen var den andra på raken, men var fortfarande mindre än väntat då bedömare hade befarat att minskad försäljning under helgerna skulle påverka tillväxten i större utsträckning.

Tillväxten var större än bedömarnas snittprognos på 2,3 procent.

Under tredje kvartalet låg tillväxttakten på 3,4 procent. För helåret 2018 var tillväxtsiffran 2,9 procent, vilket är den högsta siffran på 13 år.