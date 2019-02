Målvaktstavlor fällde Rögle mot jumbon

Det här var kvällen när Rögle äntligen skulle ta det där klivet upp till topp sex. Då kom två grova målvaktsmissar och förlust mot jumbon Timrå.

Resultatet efter den första perioden: 1–3

Ett resultat som lika gärna kunde ha varit tvärtom. Rögle var nämligen överlägset.

För Rögle satte högsta fart från första tekning och Nils Höglander försökte showa in en zorro redan efter tjugo sekunder. Det fortsatte att regna puckar kring Timrås målvakt Victor Brattström i nästan tio minuter.

Linus Sandin bröt in och testade, Éric Gélinas sköt tungt från sin högra backposition två gånger och Craig Schira likaledes tungt från sin vänstra. Mattias Sjögren missade pucken vid öppet mål, och Trevor Mingoia följde upp den situationen med att få pucken utanför stolpen.

Vi snackar kattens lek med råt...jumbon.

Men.

Ville Kolppanen.

Två kanonmatcher följdes upp med två prakttavlor i hans tredje start i rad.

0–1. Ett inte alltför hårt skott där Kolppanen tidigt var på plats, men inte täckte första stolpen helt.

1–3. Kolppanen skulle rensa pucken bakom mål – och gjorde det till en Timråspelare som glatt tog vägen till det öppna målet. Tre insläppta på fem skott och så var matchen över för den finske burväktaren. Justin Pogge in.

Däremellan hade Timrå satt 0–2 efter en jättetavla av Rögleförsvaret, och Lucas Elvenes reducerat till 1–2 efter smart dropp av Taylor Matson.

Både Ted Brithén och Leon Bristedt var ur spel också mot Timrå. Det märktes igen. Timrå var bättre i den andra perioden och mycket nära att utöka ledningen knappt fjorton minuter in. Emil Berglund rakt över till andra sidan till Jeremy Boyce-Rotevall, direktskott och lång sidledsförflyttning på Justin Pogge. En magnifik räddning.

Trots slarv och skott i täck och allmänt omständigt lyckades Rögle ändå få till en reducering sent, sent. Klockan stannade på 19.52 när Linus Sandin noterades för sitt fjortonde mål för säsongen. I en rejäl röra framför mål letade sig pucken in.

Rögle fixade snabbt ett powerplay i tredje perioden. Éric Gélinas använde sin slägga till skott och pucken rätt i ribban. Kvitteringsjakten kom av sig och Justin Pogge tvingades till ett par stora ansträngningar för att undvika ett nytt tvåmålsunderläge.

Som likafullt kom – när Rögle hade en man mer på isen. En förlorad tekning i offensiv zon och Vilmos Gallo skrinnade i väg och satte 2–4.

I ett sista desperat försök plockade Rögle målvakten och Rickard Palmberg satte 2–5 i öppet mål.

Timrå hade inte vunnit sen den 24 januari, hade elva raka förluster och var redan klart för kval. Det laget förlorade Rögle mot.