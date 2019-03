Phil Collins tillbaka efter tuffa tiden

Fakta

Phil Collins föddes 1951 i Storbritannien.

Mellan 1970 och 1996 tillhörde Phil Collins gruppen Genesis. Samtidigt har han haft en framgångsrik solokarriär med hitlåtar som "In the air tonight", "You can't hurry love", "Against all odds" och "You'll be in my heart".

2016 släppte han den självbiografiska boken "Not dead yet". Samma år bekräftade han att han skulle göra en comeback och åka ut på turné.

Den 12 juni kommer "Still not dead yet live" till Stockholm.