Peo Thyréns självbiografi innehåller fantastiskt stoff om ett Sverige och en musikbransch i förändring. Men hur har Peo Thyrén själv förändrats? undrar Håkan Engström.

Peo Thyrén Från Noice till nu - Du lever bara en gång. Bokfabriken.

Vilken fantastisk berättelse – om ett Sverige i förvandling, om en strävande och anpassningsbar överlevare i musikbranschen – detta kunde ha blivit. Här finns stoff så det räcker.

Peo Thyrén växte upp i ett brukssamhälle, Gustavsberg, där allt kretsade kring porslinsfabriken där hans båda föräldrar och nästan alla grannar arbetade. Pappa var högre tjänsteman, mamma hade kontorstjänst.

Han slog igenom som tonåring i ett punk-anstruket popband, Noice, som sågs som Gyllene Tiders tuffare rivaler från 08-området. De levde hårt – bara en gång, som det hette i en av hitsen – och två av barndomspolarna i bandet hade knarkat ihjäl sig innan de fyllt 40. På flickidolen Hasse Carlssons plats i bandet hamnade, vid ett av flera comebackförsök, en strulputte som festat sig igenom en säsong av den illa beryktade dokusåpan ”Villa Medusa”; när han så småningom startade ett eget band döpte han det efter en av Noices låtar, började spela på Sverigedemokraternas festivaler och konferenser och tog snart in Jimmie Åkesson som pianist.

Själv var Peo Thyrén under några år aktiv som KD-politiker, men lämnade politiken under dramatiska former. Däremot lämnar han inte frikyrkan, där han sögs upp, blev ”frälst” och ändrade livsstil. Han bildade ett kristet popband också, B.I.G., som 1998 tävlade i Melodifestivalen med en låt som ter sig som en hemvävd kombination av då heta Oasis och Suede. Men innan dess hade han gjort sina år i Easy Action, tillsammans med en blivande Europe-gitarrist, och hade stora framgångar i ett partyband som hette Sha-Boom vars sångare vek ut sig i tidningen Okej.

Ja, och så skrev han Lena Philipssons ”Dansa i neon”. Och blev för tre år sedan manager för en spektakulärt floppande comeback-version av Vikingarna, med den mimande malmöiten Kenneth Wahlberg som frontfigur.

En hel del av detta berättas i boken, annat utelämnas – exempelvis namnen på de båda före detta samarbetspartner han går hårdast åt: Kenneth Wahlberg och den där Noicesångaren, Marcus Öhrn, som lirar med SD:s partiledare. Att googla fram dessa är verkligen ingen konst.

Mer frustrerande är hur lite Peo Thyrén avslöjar om hur han själv förändrats under de här åren, dessa 40 år då musikbranschen och hela landet ändrat skepnad. Ja, det finns gott om anekdoter och rikligt med detaljer. Bortsett från dessa båda namn är det inte så mycket han försöker dölja. Men han tycks helt ovillig att analysera vad alla dessa upplevelser gjort med honom som människa, med hans själsliv och förhållningssätt. Vad krävs av en gammal punkare eller glamrockare och hedonistisk festprisse för att bli en hängiven evangelist och dansbandsmanager? Vad har – utöver det yttre händelseförloppet – hänt längs vägen? Vilka samvetskval och inre konflikter har han tagit sig igenom? Vilka demoner har han brottats med? Vilka omprioriteringar har burit emot? Vad är det han ser när han som vuxen funderar på den han varit?

När han berättat om sin kristna polares död i cancer, 29 år gammal, gör han på allvar reflektionen att ”Gud måste ha sett vilken pärla han är och behöver honom bättre där uppe i sin himmel”. Det är så dumt att det inte ens kan kallas en floskel.

Han har också nära till att överskatta sina egna insatser. Det må vara hänt när det gäller hans olika band – med återkommande försäkringar om hur stora de kunnat bli om inte bla bla bla – men jobbigt på riktigt när han berättar om en spelning med bandet B.I.G. på ett diskotek i Tallinn då han fick skaka hand med Estlands dåvarande president. ”Ett bibelcitat från Matteus 10:18 dyker upp i huvudet: ’Ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna’”. Peo Thyrén tar detta som en intäkt för att Bibeln talar sanning.

Om inte förr så där inser jag att hans egen bok måste tas med en nypa salt eller, kanske hellre, en hastig axelryckning.