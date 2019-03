Världstid av Louise Hansson

Snabbast i USA genom tiderna på 100 yards, fjäril. Helsingborgs simmaress Louise Hansson slog till i tuffast möjliga konkurrens.

Just nu avgörs Pac12-tävlingen i amerikanska Federal Way. Louise Hansson simmar som vanligt för sitt college University of Southern California. Och natten mellan fredag och lördag slog Louise Hansson till med en världstid på 100 yards, fjäril.

Redan i försöken simmade hon på 49,80, en tangering av fjolårets svenska rekord på sträckan. I finalen flög hon fram i vattnet, och klockan stannade på 49,34. Snabbaste tiden någonsin i USA. Omräknat motsvarar 100 yards 91,44 meter.

Konkurrensen i collegemästerskapen är tuffast möjliga. Att Louise Hansson noterades för två topptider är inte förvånande. Så här förklarade hon i en intervju med sporten tidigare i vinter.

– Här måste man simma snabbt på morgonen, alltid vara redo och det spelar ingen roll vem som står bredvid dig. Motståndet här är så mycket högre.

Collegemästerskapet i simning är uppbyggt så att USA delas upp i olika regioner. Pac12 (Pacific-12 Conference), där Louise Hansson deltar, är ett steg på vägen mot säsongens höjdpunkt. I slutet av mars står Texas University som värd för NCAA, mästerskapsfinalen.