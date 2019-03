Fakta

Tempo dokumentärfestival äger rum på olika biografer och platser i Stockholm under perioden 4–10 mars.

Årets tema: Arv

Ur programmet: I "The silence of others" försöker några som utsattes för hemska brott under Franco-regimen upprätta en tribunal och ställa de ansvariga inför rätta, av Almudena Carracedo och Robert Bahar. I svenska dokumentären "Sivandivan" porträtteras en 70-årig kvinna som ska ge världen vad den tål i form av sin egen färgstarka personlighet, av Emelie Jönsson och Gustav Ahlgren. I "Transnistra" har Anna Eborn följt ett ungdomsgäng i en liten utbrytarrepublik i östra Moldavien. "Screwball" är en true crime-komedi om en skönhetsbluffmakare i Florida, av Billy Corben.

Nytt för i år: Reality Bites är en sektion där publiken kommer kunna titta på film och äta samtidigt. Maten som serveras går i linje med filmernas tema; bland annat visas kinesiska "The search for General Tso" på en kinesisk restaurang, och i samband med chilenska "Tea time" kan man frossa i kakor och te i "Alice i underlandet"-miljö.

Under festivalen delas flera priser ut, bland annat Stefan Jarl International Documentary Award.