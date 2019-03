Den meteorologiska våren har kommit. Och nyligen efterlyste vi vårtecken från läsarna. Här är ett som både låter och syns.

Lotta Levin har en kolonistuga på Södra Utmarken. I fredags eftermiddag svämmade den över av vårpigga bin som vaknat.

”To bee or not to bee i min koloniträdgård! Helt plötsligt surrade det överallt och alla bin hade vaknat och drogs till krokusarna", skriver hon i ett mejl med bi-fogad bild på blommor och bin.