Klättrade upp på färja – 40-tal gripna

Ett hundratal migranter tog sig in i den välbevakade hamnen i Calais i norra Frankrike under natten till söndagen. I hopp om att ta sig till Storbritannien klättrade ett 50-tal av dem, med hjälp av stegar, ombord på en färja i hamnen som kommit in från Dover.

– Två av migranterna föll i vattnet och räddades snabbt av räddningstjänsten, säger Jean-Philippe Vennin vid polisen i Calais till AFP.

Ett drygt 40-tal personer som tagit sig ombord på färjan greps av polis.

Människorättsorganisationer i Calais uppskattar det finns hundratals migranter i Calais som vill hitta en väg in i Storbritannien,