Louise Hansson: "En stor grej"

Färska rekordet hyllas i USA. Louise Hansson slog det utan att vara formtoppad.

Uppståndelsen är stor efter att Louise Hansson, fostrad i Helsingborgs simsällskap, i helgen blev den snabbaste genom tiderna på distansen 100 yards fjäril. Både inom den amerikanska collegevärlden, men även utanför den, har prestationen gett eko.

– Jag har förstått att det är en stor grej här. Det är jättemånga som hört av sig och grattat. Bland annat amerikanska landslagssimmare, berättar Louise Hansson.

Det var under de regionala tävlingarna Pac-12 (Pacific Conference) i Federal Way som hon slog till med världstiden. Louise Hansson simmar för University of Southern California-laget. I finalen på 100 yards fjäril klockades den nya rekordtiden till 49,34.

– Mitt mål var att simma på den här tiden om några veckor. Jag hade inte formtoppat nu. Men det har känts bra på träning, och jag kände att jag hade orken, förklarar Louise Hansson.

I slutet av mars är Texas University värd för NCAA-finalerna i collegemästerskapet. Louise Hansson, regerande mästarinna på distansen 100 yards fjäril, räknar med att det kan gå ännu fortare då.

– Vi är tre tjejer som gått under 50 sekunder denna säsong så det kommer bli tuff konkurrens. Jag vill inte bygga upp för stora förväntningar, men när jag kollat mitt lopp (rekordloppet) går det att fixa till lite småsaker inför NCAA. Putsa på vändningarna till exempel.

Flytten från Helsingborg till det krävande collegeklimatet i USA har hjälpt Louise Hansson att utvecklas på alla plan. Simträningen har skapat en stabil helhetsgrund.

Louise Hansson lyfter bland annat fram uthållighetsträningen. Ett frekvent återkommande pass är att hon simmar sig trött med hjälp av frisim. Därefter går hon direkt över till sitt specialsimsätt fjäril.

– Det är för att vänja sig vid tröttheten. Jag har blivit mycket starkare mentalt och fysiskt, och är inte längre rädd för att simma med känslan av att vara trött.

Och så har du blivit lagkapten för ditt skollag...

– Ja, det är jättekul. Det var jag och en annan tjej som röstades fram av de andra simmarna. Att vara lagkapten innebär att vara en länk mellan coacherna och laget.

Efter USA-säsongen är nästa stora utmaning, långbane-VM i sydkoreanska Gwangju 21–28 juli.

Direkt efter NCAA-finalerna åker Louise Hansson till internationella tävlingen i kanadensiska Toronto. Det blir hennes enda chans att kvala in på VM-distansen 100 meter fjäril.