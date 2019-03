Naturvårdsverket får mindre pengar i år, vilket innebär att myndighetens arbete med att utveckla lavinprognoserna har stannat av.

– Vi har inte de ekonomiska resurserna att gå in i det projektet just nu. Så vi avvaktar just nu, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd, till Sveriges Radio Ekot