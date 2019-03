Eskilsmålvakten: "Det stod i HD"

Filiph Bodenäs spelade sin första tävlingsmatch på tio månader – och räddade en straff när Eskilsminne kryssade i cupen.

– Jag sa till honom innan att jag var i hans huvud – och det var jag tydligen.

Svenska cupen

Varberg 1 (1)

Eskilsminne 1 (0)

En brandskattad Eskilstrupp besökte superettanlaget Varberg i Svenska cupens sista gruppspelsomgång under måndagen. Efter skrällpoängen mot Hammarby förra helgen tvingades tränaren Mattias Lindström till hela sju ändringar i startelvan på grund av skador och sjukdomar.

Det öppnade för bland andra målvakten Filiph Bodenäs som spelade i träningsmatchen mot Halmia för några veckor sedan men annars har fått titta på från sidan. Senast han spelade tävlingsmatch var i division 2 med Hittarp den 5 maj i fjol.

– Det var jäkligt roligt att spela, säger han.

I den 42:a minuten gjorde förre Eskilsspelaren Robin Book 1–0 sedan Filiph Bodenäs stött ett inspel på honom. Duellen mellan Bodenäs och Book fortsatte matchen igenom, den senare hamnade i flera hundraprocentiga lägen men då avstyrde den 23-årige målvakten.

– De gjorde 1–0 lite billigt från min sida kanske, men jag kände att vi hade bra grepp om det som kollektiv. Vi hade bra koll och vi straffade dem på många plan. Till slut fick vi medvind i andra halvlek, ordagrant talat, och då kom även målet. De hade något friläge, men det var inte mycket farligare än så. Det var ingen ständig press, säger Filiph Bodenäs

I den 92:a minuten tryckte inhoppande nyförvärvet Niklas Jönsson in 1–1. Fem minuter tidigare hade Filiph Bodenäs räddat en straff från Nahom Girmai.

– Det är gött. Det stod i HD. Jag sa till honom innan att jag var i hans huvud – och det var jag tydligen, säger Filiph Bodenäs.

Säsongen 2015 gjorde Filiph Bodenäs en match i division 1 men inför 2016 lämnade han Eskilsminne för Hittarp i division 3. Han spelade sjutton seriematcher när laget tog sig till division 2, men 2017 blev det bara åtta tävlingsmatcher (bland annat i en 3–0-förlust mot Varberg i Svenska cupen) och i fjol stannade han på fyra matcher innan hemkomsten till Eskils under sommaren.

Nu öppnade Pontus Löfvenmarks skada i lår- och ljumsktrakten upp för honom. I truppen finns även lånet från Malmö FF, Mathias Nilsson, som ännu inte har debuterat.

– Det är en jäkligt fräck målvaktsbesättning måste jag säga, hård konkurrens och alla levererar verkligen. Det är kul att jag fick bevisa vad jag går för nu. Det är jäkligt coolt, vi sporrar varandra och innan matchen fick jag ett fint meddelande av Pontus som önskade lycka till. Vi är jäkligt tajta, även om vi konkurrerar om samma plats är vi en go kompisskara, säger Filiph Bodenäs.

Eskilstränaren Mattias Lindström berömmer målvakten.

– Jag är jättenöjd med hans insats, absolut. Det visar att vi har bredden som vi vill ha, säger Lindström.

På innermittfältet gjorde nyförvärvet Daniel Bennassar Nilsson, senast i Gais, debut. Han spelade 61 minuter.

– Jag tror att det var hans första match sedan oktober. Han är trygg och fin med bollen och kan pulsera matcher. Flåset är väl inte riktigt där det ska vara, men det var som sagt första matchen sedan oktober, säger Mattias Lindström.

Yttermittfältaren Filip Egger, som gjorde målet mot Hammarby, råkade i dagarna ut för en skada då en flisa i vadbenet gick av.

– Han har röntgats och vi väntar på status kring rehab. Jag vet inte hur länge han blir borta, säger Mattias Lindström.

Philip Petersson har en överansträngd ljumske, Jonatan Olsson har ont i ett knä och Marcus Andersson är febersjuk. HIF-lånet Carl Thulin och MFF-lånet Mathias Nilsson har inte fått spela i Svenska cupen eftersom de ingår i samarbetsavtal och sedan tidigare finns David Svensson, Dennis Olsson och Isak Petersson på skadelistan.

Eskils spelade enligt följande: Filiph Bodenäs – Mathias Unkuri, Mathias Holtenäs, Victor Wahlgren, Jonatan Persson – Jesper Larsson, Daniel Bennassar Nilsson (ut 61 min), Filip Lundeberg (ut 70 min), Jesper Lundborg – Emil Åberg (ut 79 min), Oliver Åkerman.

Bänken: Elias Olsson (mv), Alex Simovski, Niklas Jönsson (in 61 min), Casper Seger (in 70 min), Ludvig Asterman Brik, Mohammed Chahrour och Samuel Aziz (in 79 min).

Hammarby besegrade Dalkurd med 3–1 och vann gruppen. Eskilsminne blev trea med två poäng.