Torsdagen den 7 mars utlovas en helafton för musikalälskare i Kvidinge hembygdshall.

Då bjuder Per Sjölander, Maria Knutsson och Billy Heils Quartet in till en kväll med låtar ur musikaler som Cabaret, Sound of Music, Mamma Mia med flera.

Biljetter finns till förköp på Matöppet, Kvidinge, samt vid entrén arrangemangskvällen från klockan 18. Kaffe med fika ingår i priset.