Nytt spelsystem bakom Hittarp-seger

Träningsmatch, damer

Halmstad 2 (2)

Hittarp 4 (2)

Tränaren Ieva Kibirkstis valde att testa ett nytt spelsystem borta mot Halmstad. I stället för 4–2–3–1 praktiserades 3–5-2 och det slog väl ut.

– Det var roligt. Den här matchen visade att det var rätt, säger hon.

Så du ska fortsätta med 3–5–2 efter det här?

– Som det ser ut nu, ja. I am not giving away my secrets...

I fjol möttes Hittarp och Halmstad i division 2 Sydvästra Götaland. De vann var sin match med 3–1 på bortaplan. Hittarp vann sedan serien med tre poäng före Halmstad och gick upp i ettan. Det är till den serien förberedelserna pågår.

På försäsongen har det blivit seger mot Kullabygden, oavgjort mot de blivande seriekonkurrenterna Trelleborg och Dösjöbro och så seger nu mot Halmstad.

– Jag är väldigt nöjd med att hela laget ville lösa det. Att alla pratade mycket, kämpade hårt och förväntade sig mycket av varandra, säger Ieva Kibirkstis.

Det rasslade in mål från minut 24 och en kvart framåt. Halmstad gjorde 1–0, Hittarp kvitterade och tog över ledningen, och Halmstad svarade med 2–2 innan pausen. Efter den sprang Hittarp i väg med två mål.

– Halmstad är en bra motståndare, det ger mycket respekt för dem. Det var roligt att spela mot ett lag som kämpade så hårt. Det var väldigt aggressivt. Sådana här matcher har mycket med hjärta att göra.

Hittarps målskyttar: 1–1 Isabelle Angel, 1–2 Mia Westerblad, 2–3 Isabel Aguilar, 2–4 Emilia Jönsson.