Oscarseffekt för "Green book" och Lady Gaga

Att ta hem en Oscarsstatyett är inte bara en ära. Det kan också få upp intresset rejält för filmerna som går hem med segern.

Peter Farrellys "Green book" tog exempelvis ett rejält skutt på den amerikanska biomarknaden efter att ha prisats som årets bästa film.

Filmen spelade in 4,7 miljoner dollar i USA och Kanada i helgen (43,5 miljoner kronor) enligt Box Office Mojo , som sammanställer biosiffror. Det är en ökning med 121 procent jämfört med helgen innan. Enligt The Hollywood Reporter spelade "Green book" in mer i helgen än vad de sju senaste vinnarna i bästa film-kategorin gjort helgen efter Oscarsvinsten.