”Ajax slet av kronan från Madrid”

Fyra av de fem senaste Champions League-bucklorna i prisskåpet. Över 1 000 dagar med mästartiteln. Men nu är Real Madrid ute ur årets Champions League. Madridtidningarna har vässat sina pennor, men lagets tränare vill inte kasta in handduken än. – Jag kom inte till klubben bara för att ge upp, säger Santiago Solari.

”Här vilar ett lag som skapade historia. Ett förnedrande slut på en icke-upprepbar era ” skriver Madridbaserade tidningen Marca, med en bild på resultattavlan – Real Madrid 1, Ajax 4 – på sin förstasida, efter Real Madrids chockartade förlust.

Konkurrenten AS fyller på med ”Fyra månaders lidande” och syftar på tiden som väntar tills nästa försäsong sparkar i gång i sommar.

Men tränaren Santiago Solari, som tillträdde så sent som i oktober när Julen Lopetegui sparkades, tänker inte kasta in handduken och lämna in sin avskedsansökan.

– Jag kom inte till klubben bara för att ge upp. Jag överväger inte något sådant, säger han.

– Jag kan inte utvärdera mitt arbeta. Vi har ett ansvar att agera professionellt och i morgon har vi träning igen.

Argentinaren Solari hyllade sina spelare efter matchen och ville att deras insatser under året skulle uppmärksammas mer än tisdagens förlust.

– De här spelarna var europeiska mästare tre år i rad. Nu har de slagits ut och det är tråkigt. Det visar hur svårt det är att vinna Champions League, säger han.

– Vi är ledsna och känner att vår fina insats var förgäves.

Huruvida Solaris ord räcker för att gjuta olja på vågorna återstår att se. Varken pressen eller publiken var nådiga i sin kritik efter slutsignalen då de 13-faldiga CL-mästarna brakat ur ”sin egen turnering”.

I synnerhet inte sedan förlusten kom efter en vecka som går till historien som en av de värsta som hemmapubliken på Santiago Bernabeu upplevt, där i princip samtliga tre titelchanser försvann inom loppet av sju dagar.

I onsdags åkte man ur spanska cupen genom 0–3 hemma mot ärkerivalen Barcelona, och i lördags blev avståndet i spanska ligan upp till samma antagonist sannolikt ointagliga tolv poäng efter ännu en El Clasico-förlust på hemmaplan, denna gång med 0–1.

Med 1–4 hemma mot Ajax blev veckan blev på en säsong – men också slutet på en framgångsera.

”Ajax slet av kronan från Madrid” skriver tidningen Marca, möjligtvis medvetet utan att ha med det kungliga prefixet (Real) i klubbens namn.

På läktarna och gatorna i huvudstaden skanderades det under och efter matchen om att klubbens ordförande Florentino Perez borde avgå. Kritiken mot ledningen har varit genomgående under säsongen, där framför allt oförmågan att ersätta Juventusflyktade Cristiano Ronaldo med en stjärnvärvning har väckt frågetecken i supporterled.

Lägg därtill en stjärntung spelartrupp där spelare som Gareth Bale, Toni Kroos och Casemiro fick, och har fått, rejäla slevar kritik för sina insatser.

Eller som Marcakrönikören Hugo Cerezo konstaterar:

”Huvuden kommer att rulla efter århundradets fiasko”.