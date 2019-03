Det blir föreningen Film i Båstad som tillfälligt tar över Bio Scala efter Ulf Berggren.

Efter att Ulf Berggren meddelat att han vill lämna Bio Scala i förtid på grund av hälsoskäl har Båstads kommun arbetat med en lösning för fortsatt filmvisning. Den 15 mars löper Ulf Berggrens kontrakt för biografen ut och det är då han lämnar biografen.

Nu är det klart att det blir föreningen Film i Båstad som tar över under tiden som kommunen söker en ny hyresgäst. Film i Båstad är en ideell förening som inte bara har som uppgift att visa kvalitetsfilm och arrangera filmanknutna kulturaktiviteter utan även står bakom Lilla Filmfestivalen som genomförs på sommaren i Båstad.

– Nu blickar vi framåt och är tacksamma för det arbete som Ulf Berggren gjort, säger Helene Steinlein, kulturskolechef och kulturstrateg på Båstads kommun.

Ulf Berggren har drivit bion sedan 2005. Från och med den 16 mars är det Film i Båstad som tar över ansvaret för Bio Scalas filmutbud.

– Film i Båstads program sträcker sig över sex veckor, säger Helene Steinlein.

Under tiden söker kommunen en ny hyresgäst.

– Nu ska vi gå igenom avtalet som gällt när Ulf drivit bion. Vi har fått in flera intressenter som vill driva bion, säger Helene Steinlein.

Vilka filmer som ingår i Film i Båstads program kommer senare att gå att hitta på bland annat www.lillafilmfestivalen.se

När det blir klart vem eller vilka som blir ny permanent hyresgäst återstår att se.

I och med att Ulf Berggren nu lämnar biografen har han satt ihop en filmfestival som går under namnet Liten Filmfestival. Den pågår 8-10 mars där han med en rad filmer ber att få tacka för sig på Scala.

Eftersom festivalen inleds på Internationella kvinnodagen den 8 mars handlar alla filmer den dagen om kvinnor och är gjorda av kvinnor.

Den 8 mars visas filmerna "Mary Queen of Scots", "Suffragette", "RBG" samt "Varda by Agnès" som är en förhandsvisning.

Under lördagen den 9 mars visas "Leave no trace", "Cold Case Hammarskjöld", "Gloria Bell" samt "Hamada".

På söndagen väntar "Wind River", "They shall not grow old", "På stranden med mormor", "The Eyes of Orson Welles" och "Helan och Halvan".