Pete Townshend från The Who ger ut roman

Gitarristen i det brittiska rockbandet The Who, Pete Townshend, gör romandebut den 5 november 2019, enligt NME

73-åringen har tidigare släppt både noveller och en självbiografi, men "The age of anxiety" blir Townshends första roman. Boken beskrivs, av förlaget, som en "utmärkt rockroman" och uppges "fånga galenskapen inom musikindustrin" – något den rutinerade rockmusikern torde ha viss erfarenhet av.

Pete Townshend arbetar även med en operaversion av romanen – och dessutom ska det bli ett album och en konstutställning.

"För tio år sedan bestämde jag mig för att skapa ett magnum opus som skulle kombinera opera, konst och en roman. Plötsligt befinner jag mig här redo att publicera en färdig roman", säger Townshend i ett uttalande.

The Who, som bildades i London 1964, har tidigare berättat att de ger sig ut på turné under 2019 och att de ska släppa ett nytt album under året, bandets första sedan "Endless wire" från 2006.