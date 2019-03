Linnea Persson – uppvuxen i Helsingborg och bland annat gick musiklinjen på Wieselgrenskolan – spelade in serien i Oskarshamn sommaren 2018.

Vanligtvis bor hon numera i Los Angeles där hon gått skådespelarutbildning och försöker försörja sig i branschen.

om inspelningen av serien ”Eagles” via sin mamma. Under sommaren 2018, när hon var hemma i Helsingborg, pendlade hon till Oskarshamn för inspelningen under ett antal veckor.