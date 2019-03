Amanda Svensson om kvinnoförtryck, våldtäktskultur och rätten att klaga.

Det är snart Internationella Kvinnodagen, en dag jag alltid haft en komplicerad relation till. Jag brukar inte demonstrera, organisera mig, brukar inte ens skriva om saken. Jag brukar göra det jag alltid gör: jobba, chilla, känna tyst tacksamhet över att det är ett val jag som ekonomiskt självständig kvinna från ett av världens mest jämställda länder kan göra. Det har aldrig handlat om något förakt för kvinnokampen, utan om min egen privilegierade ställning. I det globala kvinnolotteriet har jag haft tur. Jag har fått så mycket att det skulle kännas förmätet att kräva mer, att inkräkta på en dag då patriarkatets kardinalsynder borde stå i fokus snarare än de små oförrätter som drabbat lilla mig.

Denna inställning är inte intellektuell – jag vet att patriarkatet finns, att våldtäktskulturen finns, att allt kvinnoförtryck hänger samman och att det jag kallar ”små oförrätter” är myllan ur vilket det hämtar sin näring, blommar upp och frodas. Ändå finns känslan där: du har ingen rätt att klaga. So what om män förföljer dig i kollektivtrafiken, tafsar på dig på mingelpartyn och kallar dig hora på internet? Ingen har våldtagit dig. Ingen har dödat dig. Inget av det du upplevt under dina 31 år som kvinna på den här jorden har varit särskilt farligt.

Det är en inlärd känsla, och en förrädisk sådan. Som illustreras i antologin ”Inte så farligt” (Albert Bonniers, redaktör: Roxane Gay, översättning: Manne Svensson) går det nämligen att relativisera nästan vilka övergrepp som helst med denna behändiga lilla fras – ”inte så farligt”. Antologin är sprungen ur metoo-rörelsen, vars största framgång var att den riktade ljuset mot alla de övergrepp som kvinnor fått lära sig kategorisera som futtiga och obetydliga. ”Inte så farligt” består av trettio texter om våldtäkt och övergrepp, skrivna av personer i olika åldrar, med olika yrken och hudfärg, olika könsidentitet och olika kroppar. Det handlar om allt från trakasserier till våldsamma övergrepp. Det nästan alla texter har gemensamt är en vilja att göra upp med tacksamhetsparadigmet, våldtäktskulturens inbyggda mekanism som förvandlar övergreppet till något man ska känna ett slags perverterad tacksamhet för – eftersom det inte var värre.

Roxane Gay skriver i sitt förord hur hon för att hantera den gruppvåldtäkt hon utsattes för som barn lärde sig mäta den mot andras upplevelser och betrakta den som mindre farlig (hon överlevde ju!) och därmed inget att gräva ner sig i. Claire Schwartz berättar hur hon efter en våldtäkt går till en psykolog och får höra, som ett slags uppmuntran: Du dog i alla fall inte. Just detta att inte ha blivit mördad återkommer i text efter text, som om det vore först då – när man inte längre kan – som man har rätt att klaga.

Det är detta som är våldtäktskulturen, och i en vidare mening patriarkatet: den negativa förväntan på vad ett kvinnoliv ska vara, att vi liksom föds på minus och alla icke-infriade våldtäkter, stjärtnyp, styckmord och dickpics är något att känna fröjd och tacksamhet för.

Det är faktiskt helt barockt.