Kristersson får mothugg och medhåll i kritiken av Centerns SD-stöd

Centern trappar upp ordkriget med M om lokala samarbeten med SD.

– Ulf Kristersson jämför äpplen och päron när han jämställer stödet för SD i Staffanstorp med läget i Skurup, säger Centerns partisekreterare Michael Arthursson.

Samtidigt får Kristersson S-stöd i sin C-kritik.

Moderatledaren drog på onsdagen på sig missnöje från lokala centerpartister för att han jämställt det moderata stödet för SD i Staffanstorp med det stöd som han påstår att Centern gett Sverigedemokraterna i Skurup och Herrljunga.

Nu sluter även Centerns partisekreterare Michael Arthursson upp i kritiken mot Ulf Kristersson:

– Jag vet inte vad syftet med hans påståenden är. Staffanstorp och Skurup är två helt olika saker. Det är stora skillnader. I Staffanstorp valde Moderaterna aktivt bort alliansen för att istället samarbeta med Sverigedemokraterna.

– I Skurup har Centern inget som helst samarbete och inga avstämningar med SD. Om sedan M har sådana avstämningar vet jag inte, säger Michael Arthursson.

Enligt Arthursson finns det bara en svensk kommun där C gått in i ett samarbete med SD – och det är i Bengtsfors kommun i Dalsland.

– Det ser vi inte på med blida ögon. Där är Centern ett av flera partier som styr tillsammans med SD. Det tar vi från riksorganisationen starkt avstånd från, säger Michael Arthursson.

– Det kan inte jämföras med Skurup. Det är två helt olika saker. Det kan inte heller jämföras med Hörby och Sölvesborg där M medverkat till att SD fått posten som kommunstyrelsens ordförande. Något sådant har vi inte varit med om i vare sig Bengtsfors, Herrljunga eller Skurup, säger han.

I sina anklagelser mot C får dock Ulf Kristersson oväntat socialdemokratiskt stöd. Det kommer från Magnus Alm, ordförande för LO-sektionen i Skåne, som dessutom är lokal S-ledare i Skurup.

– Ulf Kristersson har en poäng i sin kritik mot C såtillvida att SD lyfts fram i Skurup. Det har Centern accepterat, säger Alm.

– Den stora skillnaden är dock att M och SD i Staffanstorp styr kommunen gemensamt. Det är inte fallet här i Skurup.

I Skurup säger sig Centern vara en del av ett minoritetsstyre som består av M, C och Skurupspartiet. Enligt Magnus Alm bör man dock se M, C, Skurupspartiet och SD som en styrande majoritet. Han anser att C genom ett valtekniskt samarbete medverkat till att ge M makt med hjälp av SD.

Centern i Skurup är dock bestämda med att de inte på minsta sätt lutat sig mot SD i bildandet av en styrande minoritet i Skurup.

– Vi har inte lagt våra röster på SD. Vi har en helt annan politik, säger Solbritt Lundgren (C).