Liamoo: Drömt mardrömmar om arenan

Fakta

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon. Nytt för i år är att det inte går att sms-rösta.

1. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

2. Lisa Ajax – "Torn"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

3. Mohombi – "Hello"

Telefonröster: 099-208 03 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 03 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

4. Lina Hedlund – "Victorious"

Telefonröster: 099-208 04 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 04 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

5. Bishara – "On my own"

Telefonröster: 099-208 05 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 05 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

6. Anna Bergendahl – "Ashes to ashes"

Telefonröster: 099-208 06 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 06 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

7. Nano – "Chasing rivers"

Telefonröster: 099-208 07 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 07 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

8. Hanna Ferm och Liamoo – "Hold you"

Telefonröster: 099-208 08 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 08 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

9. Malou Prytz – "I do me"

Telefonröster: 099-208 09 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 09 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

10. John Lundvik – "Too late for love"

Telefonröster: 099-208 10 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 10 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

11. Wiktoria – "Not with me"

Telefonröster: 099-208 11 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 11 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

12. Arvingarna – "I do"

Telefonröster: 099-208 12 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 12 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)