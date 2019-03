Lunds universitet stänger av sju studenter som fuskat sig in

Sju studenter på Lunds Universitet stängs av från sina utbildningar. Anledningen är att de fuskat sig in via högskoleprovet. Studenterna studerar bland annat till läkare och jurister.

– Det finns en risk att det blir fler avstängningar. Allt tyder på att det kan vara ganska många fler som fuskat sig in, säger Per Nilsén, ordförande i antagningsnämnden vid Lunds Universitet.

Antagningsnämnden på Lunds Universitet tog beslut om de rekordmånga avstängningarna vid onsdagens möte. Redan i februari fattades ett principbeslut om hur man skulle hantera eventuella högskoleprovsfuskare. Nu hamnade alltså sju aktuella fall på deras bord.