Sport

Mardrömsdebut för unge Timråmålvakten

De allra flesta hockeyspelarna minns nog sin SHL-debut med värme. Linus Marcko kommer med all säkerhet göra allt för att glömma sin. Timrås unge målvakt kastades in i hetluften mot Skellefteå – och gick en mardröm till mötes. – Vi hjälper honom inte, säger lagkompisen Andreas Molinder till C More efter 0–7-förlusten.

Linus Marcko håller till vardags till i Timrås J20-lag. Mot Skellefteå på torsdagskvällen var han dock inkallad som reserv till Victor Brännström – och när han tvingades kliva av isen inför den andra perioden, vid ställningen 1–0 till hemmalaget, med en befarad hjärnskakning fick 19-åringen chansen att göra SHL-debut.