Tågtrafiken stoppas på flera linjer i Skåne inför väntade stormvindar

Trafikverket stoppar tågtrafiken på flera sträckor i Skåne under fredagen på grund av väntade stormvindar. Bland annat mellan Helsingborg och Ängelholm och mellan Helsingborg och Simrishamn. Trafiken kan med kort varsel stoppas på fler sträckor.

– Det är i förebyggande syfte för resenärernas bästa helt enkelt, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Trafikverket vill undvika att tåg blir stående på grund av nedfallna träd eller andra skador orsakade av stormvindarna.

Stoppet inleds klockan 14 och väntas fortsätta till klockan 12 på lördag.

SMHI har utfärdat en klass-2 varning och vindar med stormstyrka väntas under fredag eftermiddag och natten till lördag. Det väntas västliga till nordvästliga stormbyar på 25-27 meter i sekunden.

Pågatågen ställs in på sträckan Helsingborg – Ängelholm och omvänt. De ställs också in mellan Helsingborg och Simrishamn via Teckomatorp.

De ställs även in på sträckan Helsingborg – Åstorp. Öresundståg ställs in på sträckan Maria –Helsingborg.

Pågatågen mellan Kristianstad och Karlshamn ställs också in, liksom Öresundståg mellan Kristianstad och Karlskrona.

– Snabbtåg mellan Malmö och Göteborg kör en annan väg och ankommer inte i Helsingborg, säger Joanna Ljunggren.

– Sedan kan fler sträckor komma att stängas med kort varsel. Det beror helt på utvecklingen av väderläget. Vi håller tummarna.

På lördag väntas sträckorna öppnas tidigast klockan 12 efter att de kontrollerats och eventuella reparationer genomförts.