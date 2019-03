Rätt Mann för Helsingborg

Det är snart fyrtio år sedan jag första gången såg Manfred Mann’s Earth Band live. Och det är snart tjugo år sedan bandet spelade på Hamntorget i Helsingborg. En hel del är sig likt (även om musiker kommit och gått). Manfred Mann, med siktet på Big 8, är inte direkt förändringsbenägen.

Så inte heller de många gubbsen bland de 600 i publiken. På plats i den fullspikade lokalen fanns också filmfotografen Rolf Hamark. Han arbetar på en dokumentär om musikern, människan – och ibland även helsingborgaren – Manfred Mann.

Popnestorn mönstrar ett gäng plirande mysfarbröder. De kan sina saker och vet hur man med enkla grepp – och gediget musikaliskt hantverk – får golvet med sig. Dryga dussinet låtar, med plats för tidiga listtopparen ”Do Wah Diddy Diddy”; nu i halsbrytande rockabillystuk. Två timmars spel med säkra kort. Manfred Manns styrka har alltid varit att sätta egen prägel på covers. En hitparad där publiken fick och tog chansen att ta över sången. Singelfavoriter som man inte behöver känna det här bandet för att känna till. Varje låt får ta sin tid. Med långa instrumentala utflykter och återkommande raka refrängrundor trillade poletten ner hos alla. Storheter som ”Davy´s on the road again” och ”Don’t kill it Carol” behövde förstås ingen introduktion.

Trots att Manfred Mann bara kortare stunder var på fötter, coolt studsande och gungande, rådde det inget tvivel om vem som satte agendan. Han hukade bakom ett stort keyboardset men lösgjorde sig ibland från det och axlade en gitarrformad synt. Frontade tillsammans med sjungande gitarristen Mick Rogers och sångaren Robert Hart. Den senare jovialisk men mer fryntlig dansbandscharmör än rockig publikdomptör. Hans gymnastik med mikrofonstativet får inte Rod Stewart att ligga sömnlös. Dock trumfar han definitivt röstmässigt kapellmästaren!

Till favoritkompositörerna har Manfred Mann alltid räknat Bob Dylan (”Mighty Quinn” avslutade, med unison allsång) och Bruce Springsteen (medryckande ”Blinded by the light” var en publikjublare). Megabifall och klapp-i-takt, även om ortodoxa zimmologer och bossmän kan ha synpunkter på arrangemangens maratonlöpningar. Med tunga trummor, fingerfärdigt gitarrplock och syntslingor blev ljudmattan stundtals en överbefolkad transportsträcka.

Manfred Mann's Earth Band KONSERT · ROCK. 7 mars, The Tivoli, Helsingborg.

