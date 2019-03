Nöje

Topplistorna: John Lundvik etta på listan

John Lundvik tar över förstaplatsen på singellistan med "Too late for love". Listan är full av Melodifestivalbidrag även i övrigt – sammanlagt tolv av tjugo låtar har varit med i tävlingen. På albumlistan går In Flames in som etta med nya skivan "I, the mask".