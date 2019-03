Bishara: "De får säga vad de vill"

I kväll drar Melodifestivalen i gång – och under kvällen gör två 16-åriga debutanter sina största spelningar hittills.

Bishara ligger på topp tre-listan för spelbolagens prognoser om vem som vinner Melodifestivalen. Även om han är ny i tävlingen har han uppbackning av fjolårsvinnaren Benjamin Ingrosso, som är låtskrivare bakom hans bidrag "On my own".