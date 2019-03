En kärlekssaga till toner av både pop och rock'n'roll, med glöd och passion, med humor och kvicka skär. Det bjöd de unga konståkarna i Landskrona på när de satte upp den egna showen ”Love on ice”.

– 19 minuter till showen börjar, ropar någon och stämningen i omklädningsrummet skruvas upp ännu mer.

Den är elektrisk och fnissig. Barn och ungdomar gör de sista förberedelserna inför årets stora uppvisning.

Är ni nervösa?

– Såklart han är, säger Nellie Åkerman och pekar på klubbkompisen Pascal Rodrigues.

– Men vi har tränat mycket, vi började på höstlovet, fortsätter hon.

Pascal Rodrigues ska vara med i flera av showens 23 nummer. Nu är han lite orolig att han ska glömma något viktigt.

– Det är många byten, tänk om man glömmer några kläder, säger han.

Det är tränarna i Landskrona Konståkning & Sportklubb som valt musiken till alla nummer, men barnen har fått hjälpa med koreografin.

– ”The way you make me feel” är mitt favoritnummer, det är en cool låt, säger Anna Dörr.

– Mitt roligaste är ”Bad boys”. Då rymmer jag från polisen och glider fram på isen, säger Pascal Rodrigues.

De yngsta deltagarna går i skridskoskolan Bambi, de äldsta har tränat sedan klubben startades för några år sedan. Ytterligare några åkarna har också lånats in till showen.

Nare Melkiean har tränat konståkning i fyra år. Nu är det bara minuter kvar tills det är dags att göra entré.

– Det ska bli roligt att visa vad man kan och det är kul att åka tillsammans. Jag gillar att göra ögel och att snurra, men jag är lite nervös för att ramla, säger hon och styr skridskorna mot isen.

Ute i hallen är det mörkt och på läktarna väntar publiken andaktsfullt. En kärlekssaga tar sin början. Den handlar om en liten flicka som föds, växer upp och hittar kärleken. Sju vitklädda tjejer gör entré på den blankspolade isen. I högtalarna hörs Elton Johns ”Circle of life”.

I nästa nummer ökar farten till Wynnona Judds version av Elvislåten Burn'n love. Pascal Rodrigues och Nare Melkiean glider fram över isen med snabba steg. Snurrar och piruetter är inget svårt. Publiken klappar takten. Det är kärlek, i en ishall.