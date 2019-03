Sport

Norske målvakten Djurgårdens cuphjälte

Det krävdes straffar för att avgöra kvartsfinalmötet mellan Djurgården och Hammarby. Då blev Djurgårdens målvakt Per Kristian Bråtveit hjälte sedan han räddat Nikola Djurdjics straff varpå Aslak Fonn Witry skickade Djurgården till semifinal. – Jag kände mig väldigt självsäker i målet med fansen bakom mig, säger Bråtveit till C More.