Min mening: ”Vi tror att äga är bättre än att hyra”

SD i Örkelljunga säger sin mening om hur det nya äldreboendet i Örkelljunga borde byggas, ägas och förvaltas.

Det finns uppenbara problem med att externa bolag äger och driver byggnader som vi behöver för vår kärnverksamhet. Att andra bygger är däremot naturligt, men vi tror att det kan finnas stora fördelar med att kommunen antingen äger direkt eller genom ett helägt bolag.

Ett externt bolag har naturligtvis ett vinstsyfte med ägandet. Är kommunen ensamma om att hyra byggnaden så är vinsten ett resultat av de avgifter som kommunen betalar för att använda den.

Om verksamheten är tillfällig eller kan förväntas variera kraftigt finns det ofta stora fördelar med att hyra in sig externt. Det är då lätt att lämna tillbaka lokaler som inte längre behövs. Så ser det dock inte ut med äldreboendet som planeras i kommunen, som vi behöver under överskådlig tid med en hög beläggningsgrad under hela tiden.

Därmed har vi svårt att se vilka vinster som finns med att inte äga detta boende själv. Tvärtom borde det ligga i Örkelljungas skattebetalares intresse att få del av en eventuell vinst på hyran och att inte skattemedel avsatta till äldrevård försvinner i vinster i externa bolag.

Det är också svårt för kommunen att göra en bra affär på ett långtidskontrakt med ett externt bolag. Lyckas man skriva ett riktigt bra avtal som gör hyran lägre än de faktiska kostnaderna för bolaget, så kan bolaget mycket väl gå i konkurs och då tvingas kommunen att ta över själv. Är avtalet tvärtom förmånligt för det externa bolaget, så delas vinsten ut till aktieägare.

Om Örkelljungabostäder, som är ett helägt bostadsbolag i kommunen, bygger och förvaltar ett äldreboende så går all eventuell vinst tillbaka. Det är också betydligt lättare att göra förändringar i en byggnad vi själva äger. Därför ser vi det nu som positivt att Örkelljungabostäder visar intresse av att bygga och förvalta Örkelljungas nya äldreboende.

Stefan Svensson och Mikael Eskilandersson, båda SD