Nöje

Emilia Clarke om "GoT": Det största som hänt

Slutet närmar sig. Den 15 april börjar den åttonde och sista säsongen av "Game of thrones" att sändas på HBO Nordic och C More. Än så länge är hemlighetsmakeriet stort – men Emilia Clarke, mer känd som Daenarys Targaryen, beskriver slutet som "episkt".