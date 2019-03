Ingrosso släpper cover: Känns så jävla fett

I lördags öppnade Benjamin Ingrosso Melodifestivalens final med en funkig cover av Lionel Richies "All night long" – nu släpps låten i serien Spotify Singles. – För mig var det en självklarhet att jag skulle välja en gammal låt, säger Ingrosso.

I serien Spotify Singles får etablerade artister välja en valfri låt att göra en cover på. Markus Krunegård har tidigare tolkat Kjell Höglunds klassiker "Genesarets sjö", Lykke Li gjorde en cover på Ushers "U got it bad" och Hov1 tolkade Seinabo Seys "Still".