Fler dog av narkotika 2017

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige steg under 2017, konstaterar Folkhälsomyndigheten i en rapport till EU:s narkotikaorgan EMCDDA.

Under 2017 inträffade 626 narkotikarelaterade dödsfall, den senaste statistiken på årsbasis, jämfört med 590 under 2016. Dödssiffrorna beräknas utifrån en europeisk definition där något färre narkotikaklassade medel räknas in än i den svenska statistiken, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande