Weeping Willows lägger till spelningar

Weeping Willows åker ut på turné i sommar och nu lägger bandet till sex nya spelställen på listan. Bland annat kommer de till Ulriksdals slottsträdgård i Stockholm i augusti. Sedan tidigare är två konserter i Stockholm och Göteborg i april utsålda.

Albumet "After us" släpps den 22 mars och är det första de släpper på tre år. Skivan har producerats av brittiska producenten Barry Adamson, bland annat medlem i Nick Cave & The Bad Seeds.

Turnédatum: 13/6 Örebro, 14/6 Uppsala, 29/6 Eskilstuna, 30/6 Västerås (ny), 6/7 Oskarshamn, 11/7 Borgholm, 25/7 Kristianstad (ny), 26/7 Halmstad (ny), 28/7 Norrköping (ny), 30/7 Fårö, 10/8 Skuleberget (ny), 18/8 Stockholm (ny), 23/8 Rättvik.