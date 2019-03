När svenskarna reser genom Tyskland på kvällarna förundrar sig många över att det är så dålig belysning i bostadshusen. Det är okänt att tyska folket har höga elkostnader och därför släcker lamporna när de inte vistas i rummet. Men det är inte förvånansvärt längre när man får reda på att elkostnaderna är jättehöga. De tyska elleverantörerna har bildat en kartell som håller vakt så att ingen obehörig kommer in på marknaden och därför kan de driva upp priserna.

Att Vattenfall och svenska staten kunde köpa in sig i de förhatliga tyska kolgruvorna var väl bara på grund av att kartellen ville göra sig en god förtjänst. I gengäld fick tyska elleverantörer köpa in sig i den lukrativa svenska marknaden. För våra elpriser är så låga att det finns goda utrymmen för en höjning. När EON för två decennier sedan köpte in sig i Malmö stads elverk var det förutsägbart att konsumenterna skulle få högre elkostnader.

Elkonsumenterna i Skåne som är anslutna till EON har på bara fyra år fått ökade elräkningar med minst 65 procent. Men det är inte själva kilowattkostnaden som är så mycket högre utan alla övriga avgifter som mer än fördubblats.

Om Helsingborg nu vill sälja Öresundskraft för att få mera pengar att göra av med, får kunderna i Öresundskraft räkna med mycket högre elkostnader i framtiden.

Då måste vi kanske också släcka onödiga lampor och den mysiga julbelysning med mera. Vill vi det?

Ovelotte